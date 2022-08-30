بطولة غريبة.. منافسة على لقب عالمي بالمصارعة في بركة من المرق

2022/08/30 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العشرات من المصارعين الهواة في "بطولة العالم لمصارعة المرق" لهذا العام في لانكشاير بالمملكة المتحدة.

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