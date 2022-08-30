"إذا استمرت الفوضى".. الكاظمي سيقدم على خطوة "أخلاقية ووطنية"

2022/08/30 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن "الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس، يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل، بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة".

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