2022/08/30 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دفعت سلسلة من الهجمات الصاروخية على حقل للغاز في شمال العراق المتعاقدين الأمريكيين الذين...

ظهرت المقالة المستثمرون الامريكيون والاماراتيون في الطاقة يحزمون حقائبهم ويرحلون من الاقليم بسبب الوضع الأمني أولاً على المسلة.

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