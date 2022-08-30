2022/08/30 | 23:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة لقطات من كلمة الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي....

ظهرت المقالة الخزعلي بشأن احداث الخضراء: وسائل إعلامية كانت تصب الزيت على النار أولاً على المسلة.

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