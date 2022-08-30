2022/08/30 | 23:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nG3iAejWvYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محافظ الديوانية زهير الشعلان: الديوانية عاشت واقعا خدميا مأساويا بعد 2003) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محافظ الديوانية زهير الشعلان: الديوانية عاشت واقعا خدميا مأساويا بعد 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).