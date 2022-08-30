2022/08/30 | 23:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محافظ الديوانية زهير الشعلان: الديوانية عاشت واقعا خدميا مأساويا بعد 2003) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nG3iAejWvYU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محافظ الديوانية زهير الشعلان: الديوانية عاشت واقعا خدميا مأساويا بعد 2003) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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