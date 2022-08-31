2022/08/31 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pLySsjU4MNI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في كلمة حقن فيها الدماء.. الصدر يضع الإطار بإزاء الجمهور ويكشف حقيقة الطرف الثالث) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في كلمة حقن فيها الدماء.. الصدر يضع الإطار بإزاء الجمهور ويكشف حقيقة الطرف الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).