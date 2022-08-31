ميخائيل غورباتشيوف يفارق الحياة

2022/08/31 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ووفق ما أفاد به المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، “توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد”.

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