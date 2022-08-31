العراق.. مأزق وطن

2022/08/31 | 00:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الأحداث الدموية في العراق عمق الأزمة التي بدأت بتشكيل حكومة وانتخاب رئيس وخلاف في البرلمان.فقد قتل 30 عراقيا في تلك الأحداث، لكن القوى السياسية -وبينها مقتدى الصدر- لم تقدم إجابة واحدة..

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