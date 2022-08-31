وفاة زعيم الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن 92 عاما

2022/08/31 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس

لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية

السوفياتية، عن عمر ناهز 92 عاما بعد

صراع طويل مع المرض.

ووفق ما أفاد به المستشفى السريري

المركزي في العاصمة الروسية موسكو،

“توفي ميخائيل

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