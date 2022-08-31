رئيس وزراء العراق يلوح بإعلان خلو منصبه

2022/08/31 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى

الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن

خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمر الوضع

الحالي في بلاده.

وشدد الكاظمي، في كلمة للشعب العراقي،

"أحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في

إثارة

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