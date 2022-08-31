قائد عمليات البصرة يكشف لوكالة نون الخطة الامنية الشاملة لحماية المنافذ الحدودية والزائرين

2022/08/31 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات البصرة عن وضع خطة

شاملة ومحكمة لحماية زائري اربعينية

الإمام الحسين (عليه السلام) من

العراقيين والوافدين من العرب والاجانب

عبر المنافذ الحدودية، مؤكدا تعزيز

الجهود الامنية بقطعات عسكري

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