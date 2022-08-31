الصدر‭ ‬يكسر‭ ‬اعتزاله‭ ‬بقرار‭ ‬حقن‭ ‬الدماء‭ ‬والإطار‭ ‬يدعو‭ ‬لانعقاد‭ ‬البرلمان‭ ‬

2022/08/31 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬يعد‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬مخرجا‭ ‬للأزمة بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ حظي‭ ‬موقف‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬حقن‭ ‬الدماء‭ ‬وسحب‭ ‬أنصاره‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وانهاء‭ ‬القتال‭ ‬بإشادة‭ ‬عراقية‭ ‬واسعة‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬الاطار،‭ ‬حين‭ ‬القى‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مباشر‭ ‬تضمنت‭ ‬مهلة‭ ‬ستين‭ ‬دقيقة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أوامره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانسحاب‭ […]

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