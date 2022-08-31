2022/08/31 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس العراقي يعد إجراء انتخابات مبكرة مخرجا للأزمة بغداد – عبدالحسين غزال حظي موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حقن الدماء وسحب أنصاره من المنطقة الخضراء وانهاء القتال بإشادة عراقية واسعة وكذلك من بعض السياسيين في الاطار، حين القى كلمة في مؤتمر صحفي مباشر تضمنت مهلة ستين دقيقة لتنفيذ أوامره في تحقيق الانسحاب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يكسر اعتزاله بقرار حقن الدماء والإطار يدعو لانعقاد البرلمان ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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