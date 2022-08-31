لماذا‭ ‬يرفضون‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة؟

2022/08/31 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬ونهار‭ ‬داميين‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬هناك‭ ‬عودة‭ ‬واضحة‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تجاهل‭ ‬مطلب‭ ‬إقامة‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة،‭ ‬والتمسك‭ ‬بالمضي‭ ‬في‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬موقف‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭.‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬ظهر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتأكيد‭ ‬الضرورة‭ ‬للجوء‭ ‬الى‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬كحل‭ ‬وحيد‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬الازمة‭ ‬الكبيرة‭.[…]

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