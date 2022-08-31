2022/08/31 | 00:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام بعد ليلة ونهار داميين داخل المنطقة الخضراء، هناك عودة واضحة الى المربع الأول في تجاهل مطلب إقامة انتخابات جديدة، والتمسك بالمضي في انعقاد جلسة مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، وهذا هو موقف الإطار التنسيقي.
في الوقت ذاته ظهر رئيس الجمهورية بتأكيد الضرورة للجوء الى انتخابات مبكرة كحل وحيد لنزع فتيل الازمة الكبيرة.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يرفضون الانتخابات المبكرة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في الوقت ذاته ظهر رئيس الجمهورية بتأكيد الضرورة للجوء الى انتخابات مبكرة كحل وحيد لنزع فتيل الازمة الكبيرة.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يرفضون الانتخابات المبكرة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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