2022/08/31 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان هدد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بخطوة‭ ‬إعلان‭ ‬خلو‭ ‬المنصب‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬الفوضى‭ ‬والصـراع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الجميع‭.‬ وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الاعتصامات‭ ‬وانسحاب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬،‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬أُريد‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طرفاً‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ (‬السلاح‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلوح بالاستقالة اذا استمرت الفوضى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلوح بالاستقالة اذا استمرت الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).