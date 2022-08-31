الكاظمي يحذر

2022/08/31 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، من " الاستمرار في إثارة الفوضى، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل" في بلاده، وقال: "سأقوم بإعلان خلو منصبي، حسب الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين والتاريخ".

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