2022/08/31 | 00:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشييع مقاتلين موالين لمقتدى الصدر قتلا في اشتباكات بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/31 | 00:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع مقاتلين موالين لمقتدى الصدر قتلا في اشتباكات بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع مقاتلين موالين لمقتدى الصدر قتلا في اشتباكات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).