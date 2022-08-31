الاستخبارات العسكرية: الإستيلاء على أعتدة مختلفة داخل نفق بالأنبار

2022/08/31 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت الاستخبارات العسكرية، الإستيلاء على أعتدة مختلفة داخل نفق في محافظة الأنبار.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لدى مديرية إلاستخبارات العسكرية توفرت معلومات غاية بالدقة قدمتها شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة اكدت وجود نفقاُ للدواعش يستخدم مخبأ لاسلحتها واعتدتها وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢٨ تم تنفيذ عملية بحث وتفتيش للوصول الى النفق الذي كان عبارة عن فتحه في احدى تلول منطقةT1 ( تي وان ) بالانبار وفيها سلم (درج) يودي الى نفق ضيق لمسافة ١٥٠ متراً ثم يتسع بالداخل ليضم عددا من الغرف تمتد لمساحة ٤٥٠ مترا.وأضافت، انه " ضبط بداخل النفق ٩١ حشوة دافعة،٤٠ صمام هاون، ١٤ صاروخsbg9، ١٨ قنبرة هاون ، ٥ مساطر تفجير ، ٤ قنابر هاون ، ٣ صواريخ قاذفة، ٣ ركائز صواريخ "، مبينة ان "مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة قامت برفع المواد والتي جرى تفحيرها فيما بعد موقعيا وتحت السيطرة".





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