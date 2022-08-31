مسؤول أميركي يلتقي في جنيف بالمبعوثين الخاصين إلى سوريا

2022/08/31 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ "الحرة"، الثلاثاء، أن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، يستضيف في جنيف اجتماعا للمبعوثين الخاصين إلى سوريا.

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