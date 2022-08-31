2022/08/31 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _01lfBb_CUU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).