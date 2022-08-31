2022/08/31 | 01:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راهب صالح : إيران هددت مقتدى الصدر ليلة اقتحام المنطقة الخضراء | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UyAray3SfZA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راهب صالح : إيران هددت مقتدى الصدر ليلة اقتحام المنطقة الخضراء | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راهب صالح : إيران هددت مقتدى الصدر ليلة اقتحام المنطقة الخضراء | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).