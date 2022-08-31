2022/08/31 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء..هل نهاية للأزمة السياسية؟

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