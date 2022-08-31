متى يحبّون الصدر ومتى يكرهونه؟

2022/08/31 | 01:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد أشاد رهط من الناقمين على النظام في العراق، بالسيد مقتدى الصدر، وافترضوه المحرّر...

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