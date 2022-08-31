2022/08/31 | 01:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء...

ظهرت المقالة العراق مفتوح على كل الاحتمالات اذا استقال الكاظمي وثبت الصدر على عزلته السياسية أولاً على المسلة.

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