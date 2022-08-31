بوتين يعلق على وفاة ميخائيل غورباتشوف الرئيس السوفيتي السابق

2022/08/31 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أعمق تعازيه في وفاة الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

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