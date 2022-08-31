برهم صالح يدعو الى اجراء انتخابات مبكرة جديدة ويؤكد: المحاصصة عقبة امام الحكم الرشيد

2022/08/31 | 03:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات الثلاث تثمن دور الصدر في درء الفتنة وانهاء اقتتال الاخوة بغداد – الصباح الجديدثمنت الرئاسات الثلاث، بإكبار عال موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الذي اتخذه امس الثلاثاء لدرء الفتنة وانهاء اقتتال الاخوة في البلاد، وفيما عد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان دعوة الصدر إلى إيقاف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على ...

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