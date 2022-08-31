2022/08/31 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الذي يتذكر فيه العالم ضحايا الاختفاء القسري، هناك عشرات الآلاف منهم في السجون السورية، بعضهم منذ عقود، ومنهم من قضى حياته داخلها بدون علم أحد، في حين تأمل بعض العائلات أن يكون ذووهم على قيد الحياة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير غامض لآلاف المفقودين.. حقائق صادمة عن الاختفاء القسري في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير غامض لآلاف المفقودين.. حقائق صادمة عن الاختفاء القسري في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).