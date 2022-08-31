زعماء غربيون ينعون غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي

2022/08/31 | 03:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب زعماء غربيون، يوم الثلاثاء، عن أسفهم لوفاة ميخائيل غورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل حله، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

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