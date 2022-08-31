انقطاع الكهرباء في ميشيغان الأمريكية إثر عواصف رعدية شديدة

2022/08/31 | 03:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعاجتاحت عواصف رعدية شديدة جنوب ميشيغان وشمال غرب أوهايو ، تاركة مئات الآلاف من المنازل بدون كهرباء، كما تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص.ومن بين القتلى صبي يبلغ من العمر 11 عاما جرفته مياه الصرف مع امتداد نظام العاصفة إلى أركنساس.وذكر موقع "mlive" إن أكثر من 381000 عميل في ميشيغان انقطعت عنهم الكهرباء يوم الثلاثاء، بعد هبوب عواصف رعدية بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة.وقالت شركة "DTE إنيرجي" إن 265018 عميلا على الجانب الجنوبي الشرقي من الولاية بدون كهربا، كما أبلغت شركة "كونسيومر إنيرجي" عن 116.085 عميل بدون كهرباء.وعملت الطواقم طوال الليل لإعادة التيار الكهربائي بعد أن دمرت العواصف الأشجار وخطوط الكهرباء.





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