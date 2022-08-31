بعد انتهاء اعتصام الصدريين والتنسيقي.. الهدوء يعود إلى العراق والرئيس يدعو لانتخابات مبكرة ضمن

2022/08/31 | 04:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الهدوء إلى العراق بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وإنهاء الإطار التنسيقي اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد، ودعا الرئيس العراقي إلى تنظيم انتخابات مبكرة ضمن "تفاهم وطني".

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