نوبل وإصلاحات قبل انهيار الاتحاد السوفياتي.. محطات من حياة غورباتشوف

2022/08/31 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم زعماء دول التعازي، بوفاة، ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم من حقبة الحرب الباردة، عن 91 عاما، حيث جعل الاتحاد السوفيتي السابق أقرب إلى الغرب من أي مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية، قبل أن يخفق في منع انهياره.

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