صانعا النظام في العراق يخشيان انهياره

2022/08/31 | 05:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي ينبغي عدم الضياع في تفصيلات الوضع السياسي المنهار في العراق لأن في ذلك تُغيّب الحقائق الجوهرية الواضحة التي أدت إلى ما هو عليه شعب العراق والمصير المحتوم لهذا...أكمل القراءة ←

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