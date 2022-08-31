مقتدى الصدر وفير الحظ وعاثره

2022/08/31 | 05:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف لم يكن مقتدى الصدر وفير الحظ في التعليم أو الثقافة، إلا أنه كان وفير الحظ على كل وجه آخر.غاب أبوه محمد محمد الصدر، وعمه محمد جعفر الصدر، فلم...أكمل القراءة ←

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