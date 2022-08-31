العراق: بحثنا مع السعودية مخرجات زيارة وزير خارجيتنا إلى إيران

2022/08/31 | 05:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان "مخرجات زيارة حسين الأخيرة إلى إيران".

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