الخرطوم تستدعي سفير أثيوبيا للاحتجاج على تصريح أدلى به

2022/08/31 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخرطوم، الثلاثاء، أنها استدعت السفير الأثيوبي للاحتجاج على تصريح أدلى به، الاثنين، وقال فيه إن جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الأثيوبي عبر الأجواء السودانية، وعلى متنها أسلحة موجهة إلى المتمردين في إقليم تيغراي.

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