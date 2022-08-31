2022/08/31 | 07:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما قاله السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري عن المطلوب علي هاشم بعد توجيه الأخير "تهديدات إرهابية" للسفارة في بيروت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلوب للسعودية علي هاشم وفيديو تصريح سفير المملكة بلبنان يثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلوب للسعودية علي هاشم وفيديو تصريح سفير المملكة بلبنان يثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).