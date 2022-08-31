تعليق غاضب من توخيل عقب الهزيمة امام ساوثهامبتون

2022/08/31 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واعأعرب توماس توخيل، مدرب تشيلسي عن مشاعر السخط بعد خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف على يد مضيفه ساوثهامبتون في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال توخيل عقب اللقاء :" بدأنا بشكل جيد في جميع المباريات تقريبا، ولكن من الواضح أننا نكافح من أجل الحفاظ على تركيزنا وثباتنا في المباريات.



لقد عانينا للعثور على إيجابيات، وإيجاد طريق العودة، لقد سارت الأمور في اتجاهنا ولكننا عانينا بعد التعادل".واضاف توخيل :" تحتاج لأن تلعب بعقلية مختلفة عند غياب هذه المجموعة الهامة من اللاعبين، تحتاج لاظهار عقلية مختلفة.



ليس كافيا في هذه اللحظة الفوز في ليدز أو ساوثهامبتون وليس هناك عار فنحن متواضعون بشكل كاف لتقبل حقيقة أن بامكاننا خسارة مباريات كرة القدم.



نحن أيضا نكره الهزيمة، إلا أن من السهل جدا أن تبعدنا عن مسارنا، من السهل جدا أن تكسب المنازلات وأن ترهقنا."وتابع:" هناك ضعف ضعف كبير في الدفاع.



ما بوسعنا عمله لايقاف هذا؟ بعقلية خالصة، نوقف ذلك بعقل صافية، نوقف ذلك بعقلية دفاعية.



لا يتفوق علينا الخصم ولذلك ليست هناك حاجة لمنحه تسديدات ليست هناك حاجة فكلما نحتاجه هو أن نلعب بشكل أقوى كفريق وأن نلعب بعقلية مختلفة."ويحتل تشيلسي المركز الثامن في قائمة الدوري بسبع نقاط من خمس مباريات متخلفا بخمس نقاط عن ارسنال المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة.





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