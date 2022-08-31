السعودية.. القبض على 6 مواطنين بعد

2022/08/31 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن العام السعودي، في منشور على تويتر، الثلاثاء، أن "شرطة منطقة الرياض تقبض على 6 أشخاص إثر مشاجرة في مكان عام".

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