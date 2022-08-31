2022/08/31 | 08:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: نريد عراقاً مستقراً وآمناً وقوياً ويؤدي دوراً بناءً في تطورات المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/31 | 08:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: نريد عراقاً مستقراً وآمناً وقوياً ويؤدي دوراً بناءً في تطورات المنطقة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: نريد عراقاً مستقراً وآمناً وقوياً ويؤدي دوراً بناءً في تطورات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).