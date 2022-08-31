2022/08/31 | 09:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء بإعادة فتح الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد أمام حركة المركبات.

وقال المصدر، إن “السلطات الامنية أعادت فتح الجسر المعلق امام حركة المركبات”، لافتا إلى أن “المرور على لاجسر لا يتطلب باجات الدخول الى المنطقة الخضراء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بلا باجات”.. إعادة فتح الجسر المعلق وسط بغداد أمام حركة المركبات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بلا باجات”.. إعادة فتح الجسر المعلق وسط بغداد أمام حركة المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).