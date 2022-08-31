الرافدين يصدر توضيحاً بخصوص التقديم على سلف المتقاعدين

2022/08/31 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعأصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توضيحاً بخصوص التقديم على سلف المتقاعدين في فروعه ببغداد والمحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المتقاعد له حرية اختيار الفرع للتقديم على السلفة ضمن محافظته"، مشيراً الى أنه "على المتقاعد مراجعة أي فرع للتقديم على السلفة في المحافظة نفسها التي يسكن فيها بغض النظر عن كون الفرع ماسكاً لأولياته والمعلومات الخاصة به أو غير ماسك". واضاف البيان أن "مبلغ السلفة يبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليون دينار".





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