2022/08/31 | 09:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية الإيرانية تعلن إعادة فتح جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/31 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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