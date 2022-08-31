القبض على متسللتين حاولتا العبور الى الاراضي العراقية

2022/08/31 | 10:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متسللتين من الجنسية الأجنبية.

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