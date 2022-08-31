نشر مئات المفارز الطبية على طريق زائرين الاربعينية في ذي قار

2022/08/31 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تجهيز ونشر قرابة ٣٠٠ مفرزة طبية وسيارة إسعاف عند الطرق التي يسلكها الزائرون المتجهون الى كربلاء لأداء الزيارة الأربعينية.

وذكر مدير عام الدائرة جعفر ناصر العبودي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "خطة الزيارة الأربعينية الخاصة بدائرة الصحة تلخصت بنشر ١٧٥ مفرزة طبية و ١١٩ سيارة اسعاف للقيام بواجبها لنقل الحالات الطارئة ".

واضاف ان " الخطة تتضمن التنسيق مع الاجهزة الامنية والخدمية ليكون عملا مشترك، بعد ان تم تجهيز جميع المستشفيات بالمستلزمات الطبية".

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