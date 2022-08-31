الرافدين يوضح خطوات التقديم على سلف المتقاعدين في المحافظات

2022/08/31 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توضيحا بخصوص التقديم على سلف المتقاعدين في فروعه ببغداد والمحافظات.

واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "على المتقاعد مراجعة اي فرع للتقديم على السلفة في نفس المحافظة التي يسكن فيها بغض النظر عن كون الفرع ماسكا لأولياته والمعلومات الخاصة به او غير ماسك".

مشيرا الى ان "مبلغ السلفة يبدأ من 5 مليون وحتى 25 مليون دينار".

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