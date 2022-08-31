2022/08/31 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اشاد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأيقافه اراقة الدماء، فيما أشار الى أن الإطار لديه برنامجه للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي لـ (بغداد اليوم) ان "الحوار لتشكيل الحكومة سينطلق بين الفرقاء لاسيما مع هدوء الأوضاع واعادة الحياة والأمور الى نصابها الصحيح بعد أن شهدنا خطرا جسيماً".

وبين ان "الإطار لديه برنامجه للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة وقد يبدأ حوارا مع التيار الصدري، كون الاخير تواجده مهم".

هذا وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، أنصار التيار الصدري بالانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء وسط العاصمة خلال 60 دقيقة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الأمنية والفصائل المسلحة، بقوله، إن "القاتل والمقتول في النار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب ليلة الخضراء الدامية.. الفرقاء يستعدون لإطلاق حوارات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب ليلة الخضراء الدامية.. الفرقاء يستعدون لإطلاق حوارات تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).