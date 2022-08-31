جمعية الصداقة الايطالية تدين مساعي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتتوعد بخطوات تصعيدية

2022/08/31 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أدانت جمعية الصداقة الايطالية العربية في روما، اليوم الاربعاء، تعهد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، في حال فاز تحالفه في انتخابات 25 سبتمبر (أيلول) المقبل البرلمانية.

ووعدت الجمعية بخطوات تصعيدية ضد هذه المواقف الخطيرة التي تعكر علاقات ايطاليا مع الدول العربية الصديقة وتخرق مباديء القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان.

وتضع هذه التصريحات الخطيرة ايطاليا البلد الصديق للقضية الفلسطينية في صف الدول التي تساند سياسات الاحتلال العنصرية.

ودعت جمعية الصداقة الإيطالية العربية جميع الشرفاء بما فيهم الجالية العربية عدم الإدلاء باصواتهم لحزب الرابطة الذي يترشح في الانتخابات القادمة تحت اسم لائحة سلفيني.

وتطالب جمعية الصداقة الايطالية العربية وزارة الخارجية الايطالية بموقف واضح بهذا الشأن خاصة وان روما تعترف بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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