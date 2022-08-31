منها صدّر للسعودية.. أمريكا توقف أسطول طائرات مروحية وتوضح السبب

2022/08/31 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سينثيا سميث، متحدثة باسم الجيش الأمريكي عن وقف أسطول كامل من طائرات الهليكوبتر من طراز "شينوك" بعد اكتشاف "عدد صغير" من حالات احتراق للمحركات.

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