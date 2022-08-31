"ليست قضية أميركية".. هل أسهمت سياسة بايدن في أزمة العراق الحالية؟

2022/08/31 | 10:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الجمهوريون خاصة أن الموقف "السلبي" لبايدن، والمنبثق من رغبته في التوصل قبل كل شيء لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، ترك فراغا كبيرا في النفوذ الأميركي داخل العراق تعمل إيران على استغلاله.

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