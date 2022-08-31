2022/08/31 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهذا ندائي للجارة ايران..ان تكبح جماح بعيرها في العراق والا فلات حين مندم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة شديدة اللهجة لوزير الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغريدة شديدة اللهجة لوزير الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).