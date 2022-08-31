الدولار يسجل انخفاضا في العراق

2022/08/31 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم

الأربعاء، بشكل طفيف في البورصة

العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.900 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 147.800 دينار لكل 100 دولار.

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